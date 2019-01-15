Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak

- Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacakİSTANBUL - Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.

- Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak



İSTANBUL - Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.

Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, yarın Ankara'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'e eşlik edecek.

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