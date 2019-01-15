Son Dakika Haberleri: Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak

Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak

1 saat önce

- Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacakİSTANBUL - Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.

- Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, yarın Ankara'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'e eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akhisarspor, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu Transfer Etti Kuru Soğanda Gümrük Vergisi, Geçici Olarak Sıfırlandı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Konoplyanka'nın Transferi İçin Karşı Karşıya Geldi Beşiktaş, Atalantalı Berat Djimsiti ile El Sıkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:12:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]