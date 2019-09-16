Son Dakika Haberleri: Domagoj Vida'dan kırmızı kart açıklaması
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Domagoj Vida'dan kırmızı kart açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Süper Lig'in 4. haftasında yapılan Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gördüğü için üzgün olduğunu, siyah-beyazlı taraftarın kızgınlığını anladığını belirtti.

Domagoj Vida'dan kırmızı kart açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Süper Lig'in 4. haftasında yapılan Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gördüğü için üzgün olduğunu, siyah-beyazlı taraftarın kızgınlığını anladığını belirtti.

Vida, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Pahalıya mal olan bir hata sonucu takımımı yüzüstü bıraktığım için çok üzgünüm. Taraftarlarımızın kızgınlığını anlıyorum ama inanın daima kusursuz bir performans göstermeyi oyunculardan daha çok kimse isteyemez." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş için çok çalışacağını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Ne var ki hatalar futbolun bir parçası ve böyle durumlarda yapabileceğiniz şey, bunlardan ders çıkarıp bir sonrakinde daha iyi olmak için sıkı bir şekilde çalışmak oluyor. Bunun üstesinden gelip Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Domagoj Vida, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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