Domagoj Vida'ya transfer için İngiltere Premier Lig kancası!

Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler diğer taraftan transfer stratejisine çevrildi. Siyah-beyazlılarda, Ocak ayında bazı futbolcularla ayrılık yaşanacak.



Takım içinde etkili görüntüsüyle dikkat çeken futbolculara da Avrupa'dan birçok kulüp ilgi gösteriyor. Beşiktaş'ta Vida'ya Premier Lig ekibi Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.



VIDA İÇİN 10 MİLYON EURO



Ada basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın Vida transferi için 10 milyon Euro bütçe ayırdığını yazdı.



"İYİ BİR TİCARET"



İngiliz hammers.news sitesinde yer alan haberde Vida'nın transferi halinde, çok iyi bir ticaret olacağı vurgulandı.



Ayrıca Vida için, "Dünya Kupası'nda bir savaşçıydı. Kariyerinde 3 lig şampiyonluğu var. Onu almak iyi bir ticaret olacaktır" yorumu yapıldı.

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