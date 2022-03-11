Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika
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Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

11.03.2022 16:01
Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Domaniç Dağı'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Domaniç Dağı'nda yoğun kar yağışı dolayısıyla ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede yağışın yer yer tipiye dönüşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Yolda kalan bazı araçlar, Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekipler, greyder ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri de ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.

Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

YORUMLAR
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Toros Dağları, Kütahya, Domaniç, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Domaniç Dağı'nda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor - Son Dakika


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