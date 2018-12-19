Son Dakika Haberleri: Domaniç Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

Domaniç Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç-İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı.

Yolun karla kaplanması sebebiyle bazı araçlar kara saplandı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kara saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:13 Kaynak: AA

İnegöl, Kütahya, Domaniç, Kar, Güncel
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