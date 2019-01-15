Son Dakika Haberleri: Domaniç Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

Domaniç Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle Domaniç-İnegöl kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Domaniç Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Yoğun kar yağışı nedeniyle Domaniç- İnegöl kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Yolun karla kaplanması nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, ekipler ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bölgede, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Kütahya, İnegöl, Kar, Domaniç, Güncel
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