Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na mevsimin ilk kar yağışı düştü.
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.
Domaniç- İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA
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