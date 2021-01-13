Domaniç Dağları'na yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Domaniç Dağları'na yılın ilk karı yağdı

13.01.2021 14:54

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na yılın ilk kar yağışı düştü.

Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na yılın ilk kar yağışı düştü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi, gece saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.

Domaniç- İnegöl kara yolunda kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde Kocayayla geçidinde fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Karayolları ekipleri, devrilen ağacı yol kenarına çekti.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç Dağları'na yılın ilk karı yağdı
Domaniç Dağları'na yılın ilk karı yağdı
Domaniç Dağları'na yılın ilk karı yağdı
Domaniç Dağları'na yılın ilk karı yağdı

Kütahya, Domaniç, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Domaniç Dağları'na yılın ilk karı yağdı - Son Dakika


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