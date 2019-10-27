Son Dakika Haberleri: Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü
Son Dakika Güncel Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü

Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce "Masadan Doğaya Yürüyüş" adlı program kapsamında, "Sağlık İçin Hareket" adıyla düzenlenen doğa yürüyüşü Domaniç Dağları'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 9 kilometrelik parkurda 70 kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş, Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda sona erdi.


Yürüyüşe katılan Kütahya Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Domaniç Dağları'nın orman yapısının özellikle sonbahar yürüyüşleri için çok güzel ortam sunduğunu söyledi.

Domaniç'in muhteşem güzelliklere sahip olduğunu belirten Toraman, "Burada çok güzel yürüyüş parkurlarımız var. Çok güzel bir tabiat parçası olan bu bölgeyi gelip, buranın güzelliklerini gördüklerinde hakikaten bize de hak verecekler. Bu tür faaliyetlerin, buraları korumamız gerektiği konusunda da bu vesileyle de bilinçlenmeyi de artmasının destek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kütahya, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşi ve akrabasını sokak ortasında bıçakladı! Görüntüler ortaya çıktı
Asker eğlencesinde dehşete düşüren görüntüler! Ortalığı birbirine kattılar 24 saat boyunca canlı heykel olup asker selamı verecek Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 14:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]