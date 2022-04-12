Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor - Son Dakika
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Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor

12.04.2022 11:23

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağdı.

Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları'nda kar yağdı.

Sabah saatlerinde başlayan yağışla Kocayayla mevkisi beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar ve sis, zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor
Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor
Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor
Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domaniç Dağları'nda kar etkili oluyor - Son Dakika
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