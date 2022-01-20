Domaniç Dağları'nda kar kalınlığı yarım metreyi geçti - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan bin 500 rakımlı Domaniç Dağları'nda kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Domaniç Dağları'nda 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı yer yer tipiye dönüşüyor. Yollarda kar birikintisi ve buzlanma olması nedeniyle bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kolluk kuvvetleri tarafından ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine ise izin verilmiyor.

Bölgede kar kalınlığının 51 santimetre olarak ölçüldüğünü belirten vatandaşlar, "Kar berekettir. Barajlar göletler dolsun" dediler.

(Tamer Yiğit-İHA)