Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oluyor

19.03.2022 15:48
Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Bölgede 3 gündür etkili olan kar, yer yer tipiye dönüşüyor.

Buzlanma ve kar birikintisi, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Domaniç, Kütahya, İnegöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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