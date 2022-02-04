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Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

04.02.2022 11:44
Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede geceden bu yana etkili olan kar, yer yer tipiye dönüşüyor. Zaman zaman sis de görülüyor.

Buzlanma ve kar birikintisi, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açıyor.

Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor
Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor
Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor
Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor

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Kütahya, Domaniç, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Domaniç Dağları'nda yoğun kar, ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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