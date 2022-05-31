Domaniç Dağları'nın baharla yeşeren ormanları dronla görüntülendi

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları, yeşilin farklı renklerine bürünen ormanlarıyla doğaseverleri bekliyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Kütahya'nın Domaniç ilçesi, her mevsim göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Çatalalıç Şelalesi, Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu'nun bulunduğu 1500 rakımlı Domaniç Dağları, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Kurs verdiği öğrencileriyle dağı görmek için gelen ahşap oyma eğitmeni Ahmet Münir Ayva, Domaniç Dağları'nın ve içinde barındırdığı yaylaların, eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Ayva, bölgenin farklı ağaç türlerine de ev sahipliği yaptığını, tanıtımına daha fazla katkı sağlanması gerektiğini kaydetti.

AA ekibinin doğal güzelliklerini dronla görüntülediği Domaniç Dağları'ndaki yemyeşil ormanların yansıdığı göletlere, kuş cıvıltıları da eşlik ediyor.