Domaniç Dağlarına yaptırılan çadır restoranın açılışı yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan oba çadırı şeklindeki restoranın açılışı yapıldı.

Domaniç Dağı'ndaki bin 500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde yapılan restoranın açılışında konuşan Kütahya Valisi Ali Çelik, Domaniç'in Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlattı.

İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan "Kayı Obası Projesi" kapsamında çadır restoranın yapıldığını belirten Çelik, "Oba çadırı bölgenin tarihi ve kültürel yapısına uygun bir çalışma oldu. İlçeye büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çadırda Domaniç'in ve Türk mutfağının geleneksel lezzetleri sunulacak." dedi.

Çelik, Kayı Obası Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte alanda suni gölet, spor alanları, yöresel pazar alanı ve mescidin hizmet vereceğini aktardı.

Vali Çelik, açılışın ardından 16 Türk devletini simgeleyen kıl çadırlarda incelemelerde bulundu.