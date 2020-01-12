Domaniç dağlarında karın keyfini çıkardılar - Son Dakika
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Domaniç dağlarında karın keyfini çıkardılar

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Topuk Yayla Tabiat Parkı'na gidenler, piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Domaniç dağlarında karın keyfini çıkardılar, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Topuk Yayla Tabiat Parkı'na gidenler, piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

Domaniç- İnegöl ilçeleri arasında her kar yağdığında ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanmayla tanınan Kocayayla geçidi, bu kez hafta sonu eğlencesine ev sahipliği yaptı. Otomobillerle gelen yüzlerce kişi Domaniç dağları eteklerindeki Kocayayla geçidindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Çatalalıç mevkilerinde piknik yapıp, kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Park, yer yer 2 metreyi bulan karın altında fotoğraf çekilenlerin yanı sıra off- road araçlarıyla sürüşe çıkanlarla doldu.

Hafta sonunu farklı bir eğlenceyle geçirmek için parka geldiklerini ifade eden Faruk Bozbey, "Bizler İnegöl'de mobilya işi yapıyoruz. Ne yazık ki İnegöl'e kar düşmedi. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımızın sosyal medya paylaşımları ve haberlerde gördüğümüz üzere Domaniç dağlarına çok güzel kar yağmış. Zaten yazları hatta her mevsim ilgi çeker. Özellikle bu aylarda kış manzarası ayrı bir ilgi çekiyor. İnsanlar, zor şartlarda dahi olsa şu an eğlenmeye gelmiş. Bizlerde bu güzel yerleri görmeye geldik. Burada manzara harika, çocuklar eğleniyor. Bizlerde bu karın tadını çıkarmaya geldik" diye konuştu.

Domaniç dağlarına ailesiyle piknik yapmak için gelen İlker Bağdemir, kar manzarasını çok beğendiklerini belirterek, "Ailem ve arkadaşlarım ile Domaniç dağlarına piknik yapmaya geldik. Güzel bir kar var yaklaşık 1 metrenin üzerinde. Evden odun getirerek ateşimizi yaktık, yiyeceklerimizi hazırladık. Çoluk çocuk buraya eğlenmeye geldik. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.


Domaniç, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
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