Domaniç Dağları'nda Off Road heyecanı - Son Dakika

KÜTAHYA'da Tavşanlı Off Road ekibi, sezon açılışını 20 araç ve yaklaşık 50 kişilik grup ile Domaniç Dağları'nda yaptı. Manzaranın keyfini çıkarıp, sarp arazide yarışan ekipler büyük heyecan yaşadı.

Tavşanlı Off Road ekibi, sezon açılışı için Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yaklaşık 2 bin metre zirvede yer alan Üç Tepeler mevkisine gitti. 20 araç ve 50 kişi ile yola çıkan ekipler, eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıp, sarp arazide ve çamurlu yollardan ilerledi. Off Road ekip lideri İbrahim Sevim, sezon açılışını için Domaniç Dağları'nı seçtiklerini belirterek "Ekiplerimiz hem eşsiz doğa manzarasının hem de Off Road heyecanının tadını çıkardı. Etkinliğe katılan tüm sporculara teşekkür ederim" dedi.