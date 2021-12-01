DOMANİÇ'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, mevsimin ilk kar yağışı kara yolunun bazı bölgelerini beyaza bürüdü. Sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşanırken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışıyla birlikte Kocayayla mevkiinde güzel manzaralar oluştu.

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