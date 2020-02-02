Domaniç'in karlı dağları ekmek kapısı oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Domaniç'in karlı dağları ekmek kapısı oluyor - Son Dakika

Domaniç'in karlı dağları ekmek kapısı oluyor

6 saat önce

Domaniç-İnegöl arası bin 500 rakımlı Domaniç Kocayayla, artık kış aylarında da komşu il ve ilçeden gelen binlerce yerli turisti ağırlıyor.

Domaniç'in karlı dağları ekmek kapısı oluyor, System.String[]

Domaniç- İnegöl arası bin 500 rakımlı Domaniç Kocayayla, artık kış aylarında da komşu il ve ilçeden gelen binlerce yerli turisti ağırlıyor.


Hafta sonu 10 derecenin üstüne çıkan termometre tarihin de 02.02.2020 olmasıyla birleşince, İnegöl, Bursa, Bilecik, Kütahya ve hatta İstanbul'dan binlerce insan kendini Domaniç dağlarına attı. Yer yer bir metreyi geçen kar da kayanlar bu tarihi günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Sucuk ekmek yapanlar gönüllerince karın keyfini çıkardılar. Domaniç tarihinde ilk defa İnegöl ve Domaniç'ten gelen esnaflar da dağda çay ve mısır sattılar. Önceki yıllarda bir engel gibi görünen Domaniç Dağları hızla işini bilenlere ekmek kapısı olma yolunda ilerliyor.


İnegöl'den gelen ziyaretçiler, "Kar bize gelmedi. Biz kara geldik. Burada çocuklar ile karın keyfini çıkartıyoruz" dedi. Ayrıca Dağların bir ekmek kapısı olduğunu belirten, Sabri Gönül, "Domaniç dağlarımızda mısır satıyorum. Artık buralar yeni ekmek kapımız olacak. Burada Ramazan kardeşim de çay satıp çorba kaynatıyor. Bir çeşit buralarda hizmet veriyoruz. Her mevsim, her gün bekleriz" dedi. - KÜTAHYA

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:32 Kaynak: İHA
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