DOMANİÇ'TE KAR KALINLIĞI 48 SANTİME ULAŞTI - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde aralıkarla süren kar yağışının ardından, kar kalınlığı da 48 santime ulaştı. Ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralık sürdürüyor.

Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan 1500 rakımlı Domaniç Dağlarında kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oldu. Meteoroloji verilerine göre gölgede kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ayrıca bölge ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu ilçede, kar yağışının aralıklarla süreceği belirtildi.