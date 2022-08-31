Kırık ve Muratlı köylerindeki incelemelerinde selden zarar gören vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Kaymakam Okumuş, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirilmesi hususunda yetkililere talimat verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Muhammed Furkan, Domaniç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaymakam Okumuş, selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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