Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Aa Serbest Habercisine Plaket

Domaniç'te Aa Serbest Habercisine Plaket

1 saat önce

Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Anadolu Ajans'na haber desteği sağlayan muhabir Serdar Yiğit'e teşekkür plaketi verdi.

Domaniç'te Aa Serbest Habercisine Plaket, System.String[]
Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Anadolu Ajans'na haber desteği sağlayan muhabir Serdar Yiğit'e teşekkür plaketi verdi.

Taşkın, makamında plaket takdimi sırada yaptığı açıklamada, yaptığı haberlerle ilçenin tanıtımına katkıda bulunan Serdar Yiğit'e plaket vermeyi uygun gördüklerini söyledi.

Taşkın, "Serdar Yiğit, Domaniç'in muhteşem doğasını fotoğrafçılık becerisi ile birleştirerek ortaya çok güzel eserler koymuştur. Kendi yeteneği ve çabasıyla ortaya koyduğu eserler, Domaniç'in tanıtımına pozitif katkı sunmuştur. Üstün çabaları için kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taşkın, açıklamasının ardından Yiğit'e plaketini takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Ajans, Domaniç, Güncel
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