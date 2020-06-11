Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Domaniç 'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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