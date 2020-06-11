Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş - Son Dakika

Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş
Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüşKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
Domaniç'te bir saatte metrekareye 30 kilo yağış düşmüş
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde dün yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve dolu nedeniyle metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştüğü belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:22 Kaynak: DHA
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