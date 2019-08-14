Son Dakika Haberleri: Domaniç'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
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Domaniç'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

23 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Erikli köyü yakınındaki Devransırtı mevkisinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar "112 Acil Çağrı Merkezi"ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine helikopter desteğiyle harekete geçen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekipler, yaklaşık 1 dekarlık alanda etkili olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 03:18 Kaynak: AA
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