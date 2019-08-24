Son Dakika Haberleri: Domaniç'te çıkan orman yangını söndürüldü
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Domaniç'te çıkan orman yangını söndürüldü

40 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Muhacırlar köyü yakınındaki Uyuz Hamamı mevkisinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kısa sürede söndürdü.

Yangın, yaklaşık 5 dekarlık alanda hasara neden oldu.

Kütahya, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:12 Kaynak: AA
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