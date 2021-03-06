Domaniç'te çıkan sazlık yangını söndürüldü - Son Dakika

Rüzgarın etkisiyle 15 dönümlük alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözlü ekipler ile Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Domurköy yakınlarındaki Sazak mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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