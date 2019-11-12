Son Dakika Haberleri: Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı

8 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Domaniç'te devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

İsmail Altın yönetimindeki 10 VV 940 plakalı tır, devrildi. Domaniç- Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Tavşanlı, Kütahya, Domaniç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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