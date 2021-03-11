KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı - Son Dakika

KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı

11.03.2021 19:52
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı, System.String[]

Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattıKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi.

Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Kocayayla geçidinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, kar lastiksiz ve zincirsiz araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçede kar yağışının aralıkla sürmesi bekleniyor.

KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı
KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı

Domaniç, İnegöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA Domaniç'te etkili olan 'kar' ulaşımı aksattı - Son Dakika


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