Domaniç'te Ev ve Ahır Yangını
24 dakika önce
Domaniç'te ev ve ahır yangınıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesinde çıkan yangında iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.
Domaniç
'te ev ve ahır yangını
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Domaniç ilçesi Çukurca
Beldesi Küçükler Mahallesinde çıkan yangında iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesinde Mustafa Boz
'a ait ahırda yangın çıktı. Gece saat 02.20 sıralarında meydana gelen yangın 4 saat sonra söndürülebildi. Yangın, kısa sürede iki evi ve iki ahırı kullanılamaz hale getirdi. Yangın anında Boz ailesi fenalık geçirdi. Aileye ilk müdahale 112 Acil Servis
Ekipleri tarafından yapıldı.
Yangına, Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi, Tavşanlı
Belediyesi ve Tunçbilek
Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:27 Kaynak: İHA
Domaniç'te Ev ve Ahır Yangını
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