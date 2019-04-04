Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Ev Yangını

Domaniç'te Ev Yangını

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Berçin köyünde camiye ait imam lojmanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark edenlerin haber vermesi üzerine evde yaşayan imam Yasin Cengiz, komşularının yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen Domaniç Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Çatısı tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:47 Kaynak: AA

Kütahya, Domaniç, Güncel
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