Domaniç'te ev yangını - Son Dakika

Domaniç'te ev yangını
6 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesi Domurköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesi Domurköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evi kullanılamaz hale getirdi. Yangına, Domaniç Belediyesi ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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