Alınan bilgiye göre, Ramazan Çayır idaresindeki 45 AFM 037 plakalı tomruk yükleme kepçesi yüklü kamyonun rampa aşağı inerken freni boşaldı. Bu sırada, 35 yaşındaki sürücü Ramazan Çayır, araçta bulunan 20 yaşındaki Naim Şahin araçtan atladı. Başından yaralanan Naim Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Ramazan Çayır, 112 Acil Servisi ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Naim Şahin'in naaşı, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Domaniç'te freni boşalan kamyondan atlayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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