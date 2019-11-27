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Domaniç'te "Günümüzde Katılım Bankacılığı Konferansı"

6 saat önce

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Katılım Bankacılığı Daire Başkanı Ömer Çekin, Türkiye'de katılım bankalarının yüzde 6'lık paya ulaştığını bildirdi.

Domaniç'te

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Katılım Bankacılığı Daire Başkanı Ömer Çekin, Türkiye'de katılım bankalarının yüzde 6'lık paya ulaştığını bildirdi.

Çekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu ve Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluğu tarafından düzenlenen "Günümüzde Katılım Bankacılığı" konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Çekin, son yıllarda devletin katılım bankacılığı konusunda ciddi bir teşviki olduğunu söyledi.

Türkiye'de 3'ü devlete ait 6 katılım bankasının hizmet verdiğini belirten Çekin, şunları kaydetti:

"Bu sektörün geliştirilmesine yönelik devletin ciddi bir desteği var. Mesela dünyada İslam bankacılığın merkezi olarak gösterilen Malezya'da 80'li yıllarda devletin çok ciddi bir teşviki vardı. Biz de şu anda aynı süreci yaşıyoruz. Baktığımız zaman bu teşviklerin faydasını görebiliyoruz. Çünkü 2005 yıllından itibaren büyüme ivmesi oldukça fazla. Bankacılık sektörü 2015-2019 yıllarında yıllık ortalama yüzde 17 büyüme gösterirken, katılım bankaları bunun üzerinde bir büyüme göstererek yüzde 24 büyümeye sahip oldular. Katılım bankaları 2005 yılında sektörde yüzde 2,5 paya sahipken şu anda yüzde 6'lık bir paya geldi."

Konferansın sonunda Çekin, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye, Domaniç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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