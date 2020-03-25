Domaniç'te Halk Eğitim Merkezi maske üretimine başladı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, sahada çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kullanması amacıyla maske üretimine başladı.

Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan mücadeleye destek amaçlı maske üretildiğini söyledi.

Merkezde günlük 250 maske üretildiğini belirten Poçanoğlu, şunları kaydetti:

"Vefa Sosyal Destek Grubu olarak vatandaşlarımıza hizmet eden ekiplerimizin de kendilerini korumaları gerekiyor. Bu koruma noktasında bizlerde neler yapabiliriz, nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Milli Eğitim Müdürümüz ve Halk Eğitim Müdürümüz ile istişare ettik ve sahadaki elemanlarımıza maske temini noktasında bir üretime geçme faaliyetinde bulunduk. Bununla ilgili Halk Eğitim Merkezindeki çalışanlarımız üretime devam ediyorlar. Bizler de elimizden gelen desteği onlara veriyoruz."

Poçanoğlu, ürettikleri ilk maskeleri sahada kullanılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini sözlerine ekledi.