Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Kar Kalınlığı 40 Santime Ulaştı

Domaniç'te Kar Kalınlığı 40 Santime Ulaştı

27 dakika önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Domaniç'te Kar Kalınlığı 40 Santime Ulaştı, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlar Bölge Trafik ekipleri, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:17 Kaynak: İHA

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