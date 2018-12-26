Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Domaniç'te Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

12 dakika önce

Domaniç'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Polis, kayan aracı kurtarmaya giderken yolda kaldıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Polis, kayan aracı kurtarmaya giderken yolda kaldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara Bölge Trafik ekipleri, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:28 Kaynak: İHA

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