Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı - Son Dakika

Domaniç'te kar kalınlığı bir metreye yaklaştı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, pazartesi gününden itibaren aralıksız yağan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Domaniç ilçesinde pazartesi günü başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Domaniç- İnegöl Karayolu bin 500 rakımlı Kocayayla Mevkii'nde devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.

Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışmalarına devam ediyor.