Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Domaniç'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

47 dakika önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç'te Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor, System.String[]
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgede bazı araçlar kayarken, çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yolda kalan araçlar Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekildi. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:56 Kaynak: DHA

Sabah, Domaniç, Kar, Güncel
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