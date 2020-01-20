Domaniç'te kar yağışı - Son Dakika
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Domaniç'te kar yağışı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç'te kar yağışı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde, etkili olan kar yağışıyla birlikte sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede kar yağışı aralıklar devam edecek.


Domaniç, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
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