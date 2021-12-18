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Domaniç'te kar yağışı - Son Dakika

Domaniç'te kar yağışı

18.12.2021 23:46

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde bin 500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santime ulaştı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde bin 500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santime ulaştı. Karayolları ekipleri ara vermeden yol açma çalışmalarını sürdürürken, karın keyfini çocuklarıyla kartopu oynayıp oluşan manzarayı fotoğraflayan vatandaşlar çıkardı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkilerken, doğaseverler oluşan manzaranın keyfini çıkarıp bol bol fotoğraf çekti. Doğa Fotoğrafçısı Hakan Eliaçık, kar yağışının Kocayayla geçidinde çok güzel manzaralar oluşturduğunu belirterek, "Hiçbir yerde kar yokken Domaniç dağlarında kar oluyor. Manzarada çok güzel. O yüzden her yıl kış aylarında Domaniç dağlarında fotoğraf çekmeye geliyorum? dedi. Ailesi ile Domaniç dağlarına karın keyfini çıkarmaya gelen İsmail Mavigil ise 'Domaniç dağlarının karı eksik olmuyor, en erken kar, buralara yağıyor, hafta sonu olduğu için ailecek arkadaşlarla eğlenmeye geldik" şeklinde konuştu.

Domaniç'te kar yağışı
Domaniç'te kar yağışı
Domaniç'te kar yağışı
Domaniç'te kar yağışı

Kütahya, Domaniç, Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Domaniç'te kar yağışı - Son Dakika


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