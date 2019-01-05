Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Domaniç'te Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

48 dakika önce

Domaniç'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Domaniç'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Yolda kalan araçlara karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Bazı Araçlar ise geri geri çıkmaya çalışıyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

Yerel
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