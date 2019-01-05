Domaniç'te Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
48 dakika önce
Domaniç'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç
'te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Domaniç ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.
Yolda kalan araçlara karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Bazı Araçlar ise geri geri çıkmaya çalışıyor.
Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:10 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı