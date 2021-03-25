Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı aksattı
25.03.2021 17:42
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, Kocayayla mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu, Kocayayla mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı.
Domaniç ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Domaniç- İnegöl Karayolu'nun Kocayayla geçicinde çok sayıda araç yolda kaldı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimi geçti. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışmaların aralıksız devam ediyor.
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