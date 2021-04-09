KÜTAHYA DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI, ULAŞIMI AKSATTI - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Domaniç'te etkili olan kar yağışı, İnegöl karayolu Kocayayla geçidindeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiğini olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.