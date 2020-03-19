Domaniç'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi. Sis ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelirken, çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri, Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışının yanı sıra sis ve buzlanma, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden olurken çok sayıda araç da yolda kaldı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının bugünden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.