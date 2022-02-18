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Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

18.02.2022 20:21
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Çok sayıda TIR'ın kayması sonucu kapanan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.

Kütahya'yı Bursa'ya bağlayan Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışında, çok sayıda TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı. Yolda mahsur kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kapanan dağ yolu, karayolları ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu trafiğe açıldı.


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Kütahya, Domaniç, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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