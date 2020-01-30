Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

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Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
15 dakika önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:41 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Domaniç- İnegöl yolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, trafik ekiplerince de ağır vasıtalı ve zincirsiz olan araçların geçişine izin verilmiyor.
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