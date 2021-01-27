Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
27.01.2021 19:53
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.
Domaniç'te kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Kocayayla geçidinde trafiği olumsuz etkiledi.
Domaniç'te etkili olan kar yağışı yolu beyaza bürüdü. Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşım zaman zaman aksamalar meydana gelirken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken, TIR ve zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmiyor.
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