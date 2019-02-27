Son Dakika Haberleri: Domaniç'te Kar Yağışı ve Tipi

Domaniç'te Kar Yağışı ve Tipi

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Domaniç'te Kar Yağışı ve Tipi, System.String[]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçicinde kar küreme çalışmalarına başladı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, kar yağışı trafiğe de olumsuz etkiledi. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:09 Kaynak: DHA

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