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Domaniç'te korkutan samanlık yangını

6 dakika önce

Domaniç'te korkutan samanlık yangınıKÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde Ramazan Kaya'ya ait samanlıkta çıkan yangını köylüler kısa sürede kontrol altına aldı.

Domaniç'te korkutan samanlık yangını
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde Ramazan Kaya'ya ait samanlıkta çıkan yangını köylüler kısa sürede kontrol altına aldı.
Domaniç İlçesine bağlı Muratlı köyünde köyün en eski yerleşim yerinde bir birine yapışık evlerin olduğu mahallede bulunan samanlıkta çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Cami hoparlörlerinden köylü yardıma çağrıldı. Köylülerin kısa sürede organize olup yangına yerinde ve zamanında müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazözlerle yangın tamamen kontrol altına alınırken Ramazan Kaya'ya ait samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.
Domaniç'te korkutan samanlık yangını
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Kütahya, Muratlı, Ramazan Kaya, Domaniç, 3. Sayfa
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