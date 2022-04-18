DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI - Son Dakika
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DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI

18.04.2022 13:54

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, her yıl nisan ayında üreme dönemine giren kurbağaların Topuk Yaylası Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne geçişleri başladı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, her yıl nisan ayında üreme dönemine giren kurbağaların Topuk Yaylası Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne geçişleri başladı. Karayolu üzerinden geçen kurbağaların birçoğu ise gece yarısı fark edilmedikleri için araçlar tarafından eziliyor.

Domaniç ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasının ardından kurbağaların üremek için ormandan Topuk Yaylası Tabiat Parkı'ndaki Palazoğlu Göleti'ne geçişleri başladı. Gölete ulaşmak için Domaniç- İnegöl kara yolundan geçiş yapmak isteyen birçok kurbağa, özellikle geceleri sürücüler tarafından fark edilmediği için eziliyor. Bazıları ise birbirlerinin sırtında göç ediyor. (DHA)

DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI
DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI
DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI
DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI

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Topuk Yaylası, Domaniç, Nisan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOMANİÇ'TE KURBAĞALARIN GÖÇ YOLCULUĞU BAŞLADI - Son Dakika
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